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Sutopu: Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi

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Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ilk maçında Galatasaray, ev sahibi olduğu karşılaşmada ENKA'yı 14-12 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın ENKA ev sahipliğinde oynanacak.

Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği ENKA'yı 14-12 yendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 14-12 yenen sarı-kırmızılı takım, seride 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Final serisinde ikinci maç, ENKA'nın ev sahipliğinde yarın saat 12.00'de ENKA Havuzu'nda oynanacak.

Final müsabakalarında üç galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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