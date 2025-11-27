Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri İstanbul'da Başlıyor
Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu karşılaşmaları, ENKA Spor'un ev sahipliğinde 28-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. ENKA Spor, Heybeliada Su Sporları ve Welsh Wanderers takımlarından oluşan grupta, ilk iki sırayı alan ekipler 2. tura yükselecek.
Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu karşılaşmaları, ENKA Spor'un ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Su Sporları Birliğinin (EA) 2025-2026 sezonu takviminde yer alan organizasyonda C Grubu müsabakaları, 28-30 Kasım tarihlerinde ENKA Sutopu Havuzu'nda yapılacak.
ENKA Spor'un yanı sıra Heybeliada Su Sporları ve Büyük Britanya ekibi Welsh Wanderers'ın yer aldığı grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 2. tura yükselecek.
Maç programı şöyle:
Yarın:
12.00 ENKA Spor-Heybeliada Su Sporları
29 Kasım Cumartesi:
12.00 ENKA Spor-Welsh Wanderers
30 Kasım Pazar:
12.00 Welsh Wanderers-Heybeliada Su Sporları