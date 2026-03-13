Sutopu: Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final

Güncelleme:
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda 8'li final mücadelesi sona erdi. ENKA, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselirken, Galatasaray B Grubu'nu namağlup lider bitirerek yarı finalde ENKA ile karşılaşacak. Heybeliada ise grubunu son sırada tamamladı.

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda 8'li final müsabakaları sona erdi.

ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde 3 Türk temsilcisi maça çıktı.

Günün ilk mücadelesinde Litvanya'nın EVK Zaibas takımına 16-11 mağlup olan ENKA, ardından Slovenya temsilcisi Branik Maribor'u 21-13 yenerek A Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Sırasıyla Malta ekipleri San Giljan'ı 14-13, Sliema Nexawin'i de 23-5 mağlup eden Galatasaray, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Heybeliada ise Sliema Nexawin'e 25-11, San Giljan'a da 22-16 mağlup olarak B Grubu'nu 4. ve son basamakta bitirdi.

Yarı final mücadelesinde Galatasaray ve ENKA, yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Portekiz temsilcisi Vitoria Sport Clube ile Heybeliada ise yedincilik maçında yarın saat 13.00'te karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
