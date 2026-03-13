Sutopu: Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda 8'li final müsabakaları sona erdi.

ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde 3 Türk temsilcisi maça çıktı.

Günün ilk mücadelesinde Litvanya'nın EVK Zaibas takımına 16-11 mağlup olan ENKA, ardından Slovenya temsilcisi Branik Maribor'u 21-13 yenerek A Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Sırasıyla Malta ekipleri San Giljan'ı 14-13, Sliema Nexawin'i de 23-5 mağlup eden Galatasaray, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Heybeliada ise Sliema Nexawin'e 25-11, San Giljan'a da 22-16 mağlup olarak B Grubu'nu 4. ve son basamakta bitirdi.

Yarı final mücadelesinde Galatasaray ve ENKA, yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Portekiz temsilcisi Vitoria Sport Clube ile Heybeliada ise yedincilik maçında yarın saat 13.00'te karşılaşacak.