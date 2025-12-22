Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Anthony Joshua ile çıktığı maçta çenesi kırılan Jake Paul'un karşılaşmadan elde ettiği kazanç dikkat çekti. Nakavtla sona eren mücadelede ringde toplam 989 saniye kalan Paul'un, bu sürede 92 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı.

SANİYE BAŞINA 93 BİN DOLAR

Maçın ekonomik boyutu sosyal medyada gündem olurken, Jake Paul'un ringde kaldığı her saniye için yaklaşık 93 bin dolar kazandığı hesaplandı. Karşılaşmanın 6. rauntta sona ermesine rağmen elde edilen bu rakam, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

AĞIR SAKATLIK, REKOR KAZANÇ

Anthony Joshua karşısında ağır bir nakavt yaşayan ve çenesi kırılarak ameliyat olan Jake Paul, yaşadığı sakatlığa rağmen kariyerinin en yüksek gelirlerinden birini elde etti. Maç sonrası ortaya çıkan rakamlar, boks dünyasında para–risk dengesini yeniden tartışmaya açtı.