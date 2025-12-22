Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız
Anthony Joshua ile yaptığı maçta çenesi kırılan Jake Paul, ringde kaldığı 989 saniyede 92 milyon dolar kazandı. Paul'un saniye başına kazancı yaklaşık 93 bin dolar olarak hesaplandı.
- Jake Paul, Anthony Joshua ile yaptığı maçta 92 milyon dolar gelir elde etti.
- Jake Paul, ringde kaldığı 989 saniyede saniye başına yaklaşık 93 bin dolar kazandı.
- Jake Paul, maçta çenesi kırıldı ve ameliyat oldu.
Anthony Joshua ile çıktığı maçta çenesi kırılan Jake Paul'un karşılaşmadan elde ettiği kazanç dikkat çekti. Nakavtla sona eren mücadelede ringde toplam 989 saniye kalan Paul'un, bu sürede 92 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı.
SANİYE BAŞINA 93 BİN DOLAR
Maçın ekonomik boyutu sosyal medyada gündem olurken, Jake Paul'un ringde kaldığı her saniye için yaklaşık 93 bin dolar kazandığı hesaplandı. Karşılaşmanın 6. rauntta sona ermesine rağmen elde edilen bu rakam, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.
AĞIR SAKATLIK, REKOR KAZANÇ
Anthony Joshua karşısında ağır bir nakavt yaşayan ve çenesi kırılarak ameliyat olan Jake Paul, yaşadığı sakatlığa rağmen kariyerinin en yüksek gelirlerinden birini elde etti. Maç sonrası ortaya çıkan rakamlar, boks dünyasında para–risk dengesini yeniden tartışmaya açtı.