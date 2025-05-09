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Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti

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Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, İran Ligi'nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Kartal, oyuncusuna edilen küfürü duyunca hemen yerinden kalktı ve toplantıyı terk etti.

İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKADA ATTILAR

Persepolis'in gollerini 65'inci dakikada Farshad Ahmadzadeh iie 90+1'inci dakikada Oston Urunov kaydetti. Kheybar Khorramabad'da fileleri 25'inci dakikada Farid Amiri havalandırdı.

KÜFÜR EDİLİNCE BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Bu sonucun ardından İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis puanını 57'ye yükseltti. Kheybar Khorramabad ise 32 puanda kaldı. İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı basın toplantısında oyuncusuna edilen küfür nedeniyle terk etti.

Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

İsmail Hoca FBliler bir senin bir de Aykut Kocamanın kıymetini bilemedi

Yorum Beğen47
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