Hafta sonu spor programı belli oldu

SÜPER LİG

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe

1. LİG

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor

18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji

20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet

17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

-15.00 Aydın BBSK – Aras Kargo

-Efeler Ligi

14.00 Halkbank - Gebze Bld. (TVF Ziraat Bankkart V.S.)

14.00 On Hotels Alanya Bld. - Rams Global Cizre Bld. (Alanya 100.Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto (Burhan Felek Vestel V.S.)

15.00 Altekma - Ziraat Bankkart (TVF Atatürk V.S. - TVF Voleybol TV)

16.00 Bursa BBSK - İstanbul Gençlik (Cengiz Göllü V.S.)

16.30 İBB Spor Kulübü - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. (İBB Cebeci Spor Komp.)

17.00 Gaziantep Gençlik Spor - Fenerbahçe Medicana (Şahinbey)

BAKAN BAK

14.00-19.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İzmir programı kapsamında; Somaspor – Menemen FK maçını izleyecek, ardından İzmir Sporun En'leri Ödül Töreni'ne katılacak ve son olarak Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek.