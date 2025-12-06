Haberler

Hafta sonu spor programı belli oldu

Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, basketbol ve voleybol maçlarıyla spor tutkunları heyecan dolu bir gün geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da İzmir'de çeşitli etkinliklere katılacak.

SÜPER LİG

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe

1. LİG

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor

18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji

20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet

17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

-15.00 Aydın BBSK – Aras Kargo

-Efeler Ligi

14.00 Halkbank - Gebze Bld. (TVF Ziraat Bankkart V.S.)

14.00 On Hotels Alanya Bld. - Rams Global Cizre Bld. (Alanya 100.Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto (Burhan Felek Vestel V.S.)

15.00 Altekma - Ziraat Bankkart (TVF Atatürk V.S. - TVF Voleybol TV)

16.00 Bursa BBSK - İstanbul Gençlik (Cengiz Göllü V.S.)

16.30 İBB Spor Kulübü - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. (İBB Cebeci Spor Komp.)

17.00 Gaziantep Gençlik Spor - Fenerbahçe Medicana (Şahinbey)

BAKAN BAK

14.00-19.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İzmir programı kapsamında; Somaspor – Menemen FK maçını izleyecek, ardından İzmir Sporun En'leri Ödül Töreni'ne katılacak ve son olarak Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
