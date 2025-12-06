Hafta sonu spor programı belli oldu
Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, basketbol ve voleybol maçlarıyla spor tutkunları heyecan dolu bir gün geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da İzmir'de çeşitli etkinliklere katılacak.
SÜPER LİG
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe
1. LİG
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor
18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji
20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet
17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol
17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi
-15.00 Aydın BBSK – Aras Kargo
-Efeler Ligi
14.00 Halkbank - Gebze Bld. (TVF Ziraat Bankkart V.S.)
14.00 On Hotels Alanya Bld. - Rams Global Cizre Bld. (Alanya 100.Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto (Burhan Felek Vestel V.S.)
15.00 Altekma - Ziraat Bankkart (TVF Atatürk V.S. - TVF Voleybol TV)
16.00 Bursa BBSK - İstanbul Gençlik (Cengiz Göllü V.S.)
16.30 İBB Spor Kulübü - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. (İBB Cebeci Spor Komp.)
17.00 Gaziantep Gençlik Spor - Fenerbahçe Medicana (Şahinbey)
BAKAN BAK
14.00-19.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İzmir programı kapsamında; Somaspor – Menemen FK maçını izleyecek, ardından İzmir Sporun En'leri Ödül Töreni'ne katılacak ve son olarak Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek.