Süper Lig ve Avrupa Kupalarında Haftalık Gelişmeler

Süper Lig ilk hafta maçlarında görev alacak hakemlerin açıklanmasının yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşırken, Beşiktaş yeni transfer Wilfred Ndidi ile sağlık kontrollerini tamamladı. Ayrıca, A Milli Erkek Basketbol Takımı Litvanya ile hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig'in ilk hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklanacak.

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu maçın rövanşında 12 Ağustos Salı günü rakibi konuk edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Sarı-kırmızılı kafile, Gaziantep'e gidecek.

16.30 Kafilenin Gaziantep'te karşılanması.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

UEFA KONFERANS LİGİ

- UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Başakşehir FK, 3'üncü Eleme Turu ilk maçlarında rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

20.00 Viking - Başakşehir

21.45 St. Patricks - Beşiktaş

TRABZONSPOR

16.40 Bordo-mavili ekibin Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

17.00 Bordo-mavili ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖZTEPE

11.00 Göztepe Spor Kulübü, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango Online Yasal Bayisi Bi'Talih ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalayacak.

BASKETBOL

20.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlık maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
