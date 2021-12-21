Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmedi! Herkes Emre Belözoğlu'nun kırdığı rekoru konuşuyor
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Medipol Başakşehir'in başına geçtiği günden bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen teknik direktör Emre Belözoğlu, tarihi bir başarıya imza attı. Genç hoca, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.
Küme düşme hattında aldığı Başakşehir'i Süper Lig'de 3. sıraya kadar çıkaran Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
BAŞAKŞEHİR 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Genç teknik direktör, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
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