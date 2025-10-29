Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada öne geçti ancak Kahta 02 Spor, 20. ve 41. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Maçın sonunda bir gol daha bulan Kahta 02 Spor, maçı 3-1 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.
- Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kahta 02 Spor'a 3-1 yenilerek kupadan elendi.
- Kahta 02 Spor, Bölgesel Amatör Lig ekibi olarak Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı mağlup etti.
- Maç Kahta İlçe Stadyumu'nda oynandı ve Kahta 02 Spor kupada tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'a konuk oldu. Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı BAL ekibi Kahta 3-1'lik skorla kazandı.
KASIMPAŞA ELENDİ
Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti. Kahta 02 Spor, 20. dakikada Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.
Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı. Kahta 02 Spor, bu sonucun ardından kupada tur atladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.