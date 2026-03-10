Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajları yayımladı. Kulüpler, Kaynak'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Eski futbolcularımızdan ve Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün taziye mesajında, "Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Sarı-kırmızlı kulübün mesajında ise "Eski milli futbolcu ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Süha Gür
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti