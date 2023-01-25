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Oranlar değişti! Süper Lig'de bu sezon ilk kez şampiyonluğun en güçlü adayı oldular

Spor Haberleri

Süper Lig'de 21. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray ilk kez favori olarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer aldı. Yeni listede sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna 1.80 oran, liderliği kaptıran Fenerbahçe ise 2.00 oranla ezeli rakibinin gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddia Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandı.

FAVORİ İLK KEZ DEĞİŞTİ

Lider Galatasaray'ın ilk kez favori olduğu listede Fenerbahçe'nin 1.90'lık şampiyonluk oranı, Ümraniyespor galibiyetine rağmen 2.00'ye yükseldi ve sarı-lacivertliler, iki numaralı favori olarak duyuruldu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANI DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi. Trabzonspor'un son oranı 14.00'ten 13.00'e çekildi Başakşehir'e 15.00, Adana Demirspor'a 60.00 oran belirlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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