Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar
Sezon başında Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Emre Demir başta olmak üzere Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu kadrosuna katan 1. Lig ekibi Sakaryaspor, tarihinin en kötü günlerinden birini geçiriyor. Ligde son 6 maçta 1 puan toplayan Sakaryaspor, 23 puanla küme düşme hattında yer aldı.
- Sakaryaspor, Süper Lig'de forma giymiş Caner Erkin, Sadık Çiftpınar ve Emre Demir gibi oyuncuları transfer etti.
- Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de 23 puanla 18. sırada küme düşme hattında yer alıyor.
- Sakaryaspor, son 6 maçta 1 puan alabildi ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Sezon başında Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Emre Demir başta olmak üzere Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu kadrosuna katan ve gözünü şampiyonluğa diken Sakaryaspor'da beklenen olmadı. Yeşil-siyahlılar, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilen Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı. Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakaryaspor, 11. haftada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendiği maçın ardından istediği sonuçları alamadı ve 12 karşılaşmada sadece bir kez kazandı. Söz konusu 12 maçın 3'ünü beraberlikle tamamlayan Sakaryaspor, 8 kez rakiplerine mağlup oldu.
SON 6 MAÇTA 1 PUAN
Sakaryaspor, son 6 maçta ise 1 puan alabildi. Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, deplasmanda Arca Çorum FK ve evinde Manisa FK'ye 2-0'lık sonuçlarla yenilerek ilk devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı. Sakarya temsilcisi, ligin ikinci yarısına evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak başladı. Sonrasında oynadığı Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK ve Boluspor maçlarını kaybeden yeşil-siyahlı takımın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
KÜME DÜŞME HATTINDA YER ALIYOR
Ligde 23 puanla 18. sırada küme düşme hattında bulunan Sakarya ekibi, rakip fileleri 32 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.