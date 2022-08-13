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Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti

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Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İlk 2 hafta itibarıyla ligin yeni ekibi İstanbulspor henüz puanla tanışamazken, Kayserispor ise ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

3 PUANLA TANIŞTILAR

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

KAYSERİSPOR HAFTAYA İSTANBUL'A GELİYOR

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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