Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İlk 2 hafta itibarıyla ligin yeni ekibi İstanbulspor henüz puanla tanışamazken, Kayserispor ise ilk galibiyetini aldı.