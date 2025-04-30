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Süper Lig'in olay adamı, futbolu mu bıraktı? Tartışmalara noktayı koydu

Süper Lig'in olay adamı, futbolu mu bıraktı? Tartışmalara noktayı koydu
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Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Deneyimli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi. Altıparmak, 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şekildeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır' dedi.

Süper Lig ekibi Eyüp spor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in futbolu bıraktığına dair spekülasyonlar ortaya atılırken, bu iddialar spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Bu iddiaların ardından Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in olay adamı, futbolu mu bıraktı? Tartışmalara noktayı koydu

Batur Altıparmak, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak gündemdeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Altıparmak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şekildeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuzun mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir. Bizzat Caner Erkin'in kendisi ve temsilcisi olarak tarafımdan yapılmayan ve sadece söylentiden ibaret olan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.'

KARİYERİ

Ligde forma giydiği dönem boyunca gerek esprili, gerekse gergin halleriyle birçok kez gündem olan Caner Erkin, kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Karagümrük, Başakşehir, ve Eyüpspor formaları giydi. Caner Erkin, toplam 608 maça çıktı. Deneyimli isim, bu maçlarda 45 gol atarken, 129 golün pasını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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