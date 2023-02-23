Süper Lig'in gol kralı Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşmenin detayları
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Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın, Brezilya ekibi Internacional'le ön anlaşma imzaladığını yazdı. Ekvadorlu golcü, sezon sonu Fenerbahçe'deki sözleşmesi biter bitmez yeni takımıyla 2 yıllık resmi kontrat imzalayacak.
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyeceğini duyurdu. Romano, kulüp ve futbolcunun bir ön anlaşma yaptığını açıkladı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile mukavelesi bitecek 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 18 maça çıkan Valencia, 20 gol atıp 4 asist yaptı. Süper Lig'de gol krallığına koşan tecrübeli forvetle ilgili ortaya atılan bu iddia taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
33 yaşındaki forvet, 1,5 milyon euro senelik ücretten 2+1 yıllık yeni kontrat istemişti. Fenerbahçe cephesi ise bu talebe olumlu yaklaşmadı.