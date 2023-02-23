Süper Lig'in gol kralı Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşmenin detayları

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyeceğini duyurdu. Romano, kulüp ve futbolcunun bir ön anlaşma yaptığını açıkladı.

SEZON BİTİMİ GİDİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe ile mukavelesi bitecek 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

18 MAÇTA 20 GOL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 18 maça çıkan Valencia, 20 gol atıp 4 asist yaptı. Süper Lig'de gol krallığına koşan tecrübeli forvetle ilgili ortaya atılan bu iddia taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

33 yaşındaki forvet, 1,5 milyon euro senelik ücretten 2+1 yıllık yeni kontrat istemişti. Fenerbahçe cephesi ise bu talebe olumlu yaklaşmadı.