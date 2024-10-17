Eski Süper Lig hakemi 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı
Eski hakem Selçuk Dereli, bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kadını 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı. Dereli, Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşine ait restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçan Hamire Tuğutlu Toygartepe'nin nefes alamadığını fark etti. Hızla kadının yanına giden Dereli, 'Heimlich' manevrası ile Toygartepe'nin boğazına kaçan parçayı çıkardı.
55 yaşındaki eski hakemin hayat kurtardığı o anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.