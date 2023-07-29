Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu belli oldu: Listenin %70'i Galatasaraylı

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu ortaya çıktı. Transfermarkt'ta yer alan alan verilere göre, listenin ilk 3 sırasında Galatasaray'ın yıldızları Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu listesi açıklandı. Listenin ilk üç sırasında Galatasaray'ın yıldızları Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi bulunuyor. Toplamda listenin %70'i Galatasaray'a ait.

FENER'DEN İKİ, BEŞİKTAŞ'TAN 1 İSİM VAR

Açıklanan listede, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadığolu yer alırken Beşiktaş'tan ise sadece Gedson Fernandez listeye girebildi.

Transfermarkt'a göre; Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu: