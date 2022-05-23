Süper Lig'in en iyi 11'i seçildi! 3 büyükler neye uğradığını şaşırdı - Haberler

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Süper Lig'in en iyi 11'i seçildi! 3 büyükler neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Spor
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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, Süper Lig'in en iyi 11'ini seçti. Şampiyon Trabzonspor'un damga vurduğu kadroya Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiç futbolcu alınmazken, Fenerbahçe'den de yalnızca Kim Min-Jae yer aldı.

Avrupa liglerinde sezonun 11'leri belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından Süper Lig'in en iyi 11'i seçilirken, Trabzonspor kadroya adeta mühür vurdu. Galatasaray ve Beşiktaş kadroya futbolcu sokamazken, Fenerbahçe'den ise yalnızca bir futbolcunun adı yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN KİMSE YOK

Ajansspor'un haberine göre, bordo-mavililerden tam 8 oyuncu en iyi 11'e adını yazdırdı. Geriye kalan üç oyuncunun ikisi İttifak Holding Konyaspor'dan diğeri de Fenerbahçe'den seçildi. Beşiktaş ve Galatasaray'dan ise hiçbir futbolcu kadroda yer almadı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'in en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

  • Uğurcan Çakır
  • Bruno Peres
  • Vitor Hugo
  • Kim Min-Jae
  • Guilherme Haubert
  • Hadziahmetovic
  • Marek Hamsik
  • Dorukhan Toköz
  • Edin Visca
  • Nwakaeme
  • Cornelius

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (4)

Serkan Yaman:

2021-2022 sezonunun şampiyonu Fenerbahçedir :)

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Emir Gökhan Yılmaz:

Abi neden uğraşıyorsunuz Direk TrabzonSporumuzun kadrosunu yazaydınız yeterdi :)))))))

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Hüseyin Bal:

Komple trabzonun 11 ni yazsandınız daha iyi olurmuş. Tfftrabzonspor

Cevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır
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