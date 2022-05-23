Süper Lig'in en iyi 11'i seçildi! 3 büyükler neye uğradığını şaşırdı - Haberler

Avrupa liglerinde sezonun 11'leri belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından Süper Lig'in en iyi 11'i seçilirken, Trabzonspor kadroya adeta mühür vurdu. Galatasaray ve Beşiktaş kadroya futbolcu sokamazken, Fenerbahçe'den ise yalnızca bir futbolcunun adı yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN KİMSE YOK

Ajansspor'un haberine göre, bordo-mavililerden tam 8 oyuncu en iyi 11'e adını yazdırdı. Geriye kalan üç oyuncunun ikisi İttifak Holding Konyaspor'dan diğeri de Fenerbahçe'den seçildi. Beşiktaş ve Galatasaray'dan ise hiçbir futbolcu kadroda yer almadı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'in en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır

Bruno Peres

Vitor Hugo

Kim Min-Jae

Guilherme Haubert

Hadziahmetovic

Marek Hamsik

Dorukhan Toköz

Edin Visca

Nwakaeme

Cornelius

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