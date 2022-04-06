Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! Listenin zirvesinde büyük sürpriz var

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu belli oldu. Yıldız futbolcuların bulunduğu listenin zirvesinde Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır yer aldı.

EN PAHALISI UĞURCAN ÇAKIR OLDU

20 futbolculuk listenin son sıralarında 8 milyon euro piyasa değerleriyle İrfan Can Kahveci ve Alexandru Cicaldau yer aldı. Fenerbahçe'den Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'dan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır listenin ilk 5 sırasında kendine yer buldu.

İşte Süper Lig'de en değerli 20 futbolcu:

Fenerbahçe/İrfan Can Kahveci: 8 milyon euro

Galatasaray/Alexandru Cicaldau: 8 milyon euro

Beşiktaş/Rachid Ghezzal: 9 milyon euro

Trabzonspor/Andreas Cornelius: 9 milyon euro

Trabzonspor/Abdülkadir Ömür: 9.5 milyon euro

Fenerbahçe/Ferdi Kadıoğlu: 9.5 milyon euro

Beşiktaş/Michy Batshuayi: 10 milyon euro

Trabzonspor/Anastasios Bakasetas: 10 milyon euro

Başakşehir/Trezeguet: 10 milyon euro

Galatasaray/Victor Nelsson: 10 milyon euro

Beşiktaş/Ersin Destanoğlu: 10 milyon euro

Beşiktaş/Cyle Larin: 11 milyon euro

Fenerbahçe/Kim Min-Jae: 11 milyon euro

Beşiktaş/Miralem Pjanic: 11.5 milyon euro

Fenerbahçe/Diego Rossi: 12.5 milyon euro

Fenerbahçe/Attila Szalai: 13.5 milyon euro

Galatasaray/Marcao: 14 milyon euro

Galatasaray/Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon euro

Fenerbahçe/Altay Bayındır: 15.5 milyon euro

Trabzonspor/Uğurcan Çakır: 18 milyon euro

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