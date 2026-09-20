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Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş (Dk. 83 Ali Turap Bülbül), Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 46 Cisse), Dia Saba (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Orban (Dk. 76 Cem Üstündağ)

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 79 Oh), Djalo (Dk. 46 Emirhan Topçu), Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Dk. 46 Cerny), Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 46 Miretti), İlhan Fakılı (Dk. 71 Rashica) Vlahovic

Goller: Dk. 13 Orban, Dk. 22 Dia Saba, Dk. 59 Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 55 Vlahovic Dk. 90+8 Orkun Kökçü (Penaltıdan) ( Beşiktaş )

Kırmızı Kartlar: Dk. 84 Cisse, Dk. 90+11 Besnik Hasi (Teknik direktör) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Muhammed Khalil, Dk. 33 Krasnic, Dk. 45+1 Ballet, Dk. 64 Dellova, Dk. 90+2 Lafont, Dk. 90+8 Mehmet Yeşil, Dk. 90+9 Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 38 İlhan Fakılı, Dk. 46 Murillo, Dk. 57 Agbadou Dk. 90+8 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Emirhan Topçu ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda, top savunmadan geri döndü.

55. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Köşe vuruşunun ardından devam eden atakta topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda, kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic ağlara gönderdi: 2-1

59. dakikada Furkan Soyalp farkı tekrar 2'ye çıkardı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde olan kaleci Nübel'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

73. dakikada topla buluşan Bates'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda, kaleci Nübel gole izin vermedi.

90+4. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda, rakip takımın oyuncusunun eline çarptığı itirazları üzerine hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, topu ağlarla buluşturdu: 3-2

Maçın bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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