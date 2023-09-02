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Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Suat Arslanboğa oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor ile arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Suat Arslanboğa oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor bu akşam Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 21.45'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Suat Arslanboğa oturacak.Arslanboğa'ya AVAR'da Serkan Tokat ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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