Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya

Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Aydın bölgesinden Hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri'de Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kayserispor - Samsunspor maçına Bahattin Şimşek atandı. Şimşek'in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Mert Güzenge oldu. 27 Ağustos 2023 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor ile Samsunspor maçı saat 19.15'te başlayacak. - KAYSERİ