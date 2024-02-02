Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK-Kayserispor maçını yönetecek hakem belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Kayserispor maçının hakemleri açıklandı. Maçın orta hakemi Murat Erdoğan olacak.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK- Kayserispor maçına Murat Erdoğan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 03 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Murat Erdoğan atandı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu olurken, Murat Erdoğan, bu sezon Kayserispor'un ilk kez bir maçını yönetecek.

03 Şubat 2024 Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Kayserispor Gaziantep Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? SON DAKİKA: İMAMOĞLU, ZAMMI DUYURDU! 2024'te gezilmesi gereken ülkeler neler? Nerelere gidilmeli? ARA TATİL UZATILDI MI? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor? Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl? İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor? 2 ŞUBAT YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? 2 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (2 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı? Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title