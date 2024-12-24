Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Premier Lig'e gidiyor
Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oluyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçta dikkat çeken yıldız, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin'in transferi için Kasımpaşa ile Aston Villa 8 milyon euroya anlaştı.
Süper Lig takımı Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
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Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek. Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon euroya anlaştı.