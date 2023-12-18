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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ile İlker Takpak yapacak.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına Zorbay Küçük'ü orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak 12 müsabakayı yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçının orta hakemi olarak Zorbay Küçük atandı. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ile İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi Yiğit Arslan olurken Zorbay Küçük, bu sezon Kayserispor'un ilk kez bir maçını yönetecek.

20 Aralık Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Kayserispor ile Fenerbahçe maçı saat 17.00'de oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zorbay Küçük Kayserispor Fenerbahçe Haberler

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