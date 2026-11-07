Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe-Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1 bitti

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe-Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile İstanbul Başakşehir 1-1'lik ilk yarı skoruyla soyunma odasına gitti. Göztepe'nin golünü 18. dakikada Juan, Başakşehir'in golünü 22. dakikada Selke attı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokole, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan
İstanbul Başakşehir : Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kemen, Kuluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnic, Selke
Goller: Dk. 18 Juan (Göztepe), Dk. 22 Selke ( İstanbul Başakşehir )
Sarı kart: Dk. 40 Ba ( İstanbul Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Göztepe- İstanbul Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
7. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Olsen'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekip Selke'nin önünde kaldı. Selke'nin şutu savunmaya çarpıp direğin üstünden dışarı çıktı.
18. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.