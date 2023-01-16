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Süper Lig'i sallayan ayrılık! Konyaspor'da İlhan Palut'un görevine son verildi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı. 46 yaşındaki başarılı teknik direktörün ani ayrılığı futbol dünyasını şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimi hafta Beşiktaş'a kendi evinde son saniye golüyle 2-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırdı.

Süper Lig'i sallayan ayrılık! Başarılı hocanın görevine son verildi

10 Şubat 2021'de Konyaspor'a imza atan Palut, kısa sürede gösterdiği performansla büyük takımların radarına girmişti. 2024'te Konyaspor'la mukavelesi dolacak olan Palut'un ani ayrılığı futbol dünyasını şaşırttı.

Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında 15 ve üstü maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim Palut olmuştu. Palut 32 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 1.64'lük ortalama yakaladı.

Konyaspor bu sezon Palut yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor, Süper Lig'de 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

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