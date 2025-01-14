Süper Lig'i kasıp kavuruyor: Göztepeli Romulo, devleri peşine taktı

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo, bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig'e damga vuruyor. Son oynanan ve 5-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 22 yaşındaki forvet, Üç Büyükler'in radarına girdi.

ÜÇ BÜYÜKLER'İ BOŞ GEÇMEDİ, YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı. Bu sezon adından sık sık söz ettiren genç golcü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da dikkatini çekti. Üç Büyükler, Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ediyor.

GÖZTEPE SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAK

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Göztepe, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Romulo'nun bonservisini yüksek ihtimalle alacak.

BREZİLYALI YILDIZIN BU SEZONKİ RAKAMLARI

Sezon başından beri ligde 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasını sağladı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 16 maçta 14 gole doğrudan katkı vererek galibiyetlerde önemli rol oynadı. Başarılı oyuncu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da 1 gol, 1 asist yaptı.