Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler

Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler
Güncelleme:
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Marcel Licka'nın Sarıyer'deki evi hırsızlar tarafından soyuldu. Olayda Licka'nın yaklaşık 8 bin euro değerindeki takıları ve 1800 doları çalındı. Kapıda zorlama izi bulunmazken, şüphe temizlik için gelen kadın üzerinde yoğunlaştı. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Marcel Licka'nın Sarıyer'deki evi soyuldu. Olayda bin 800 dolar ve yaklaşık 8 bin euro değerinde takı çalındı.

LICKA'YA HIRSIZLIK ŞOKU

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, İstanbul Sarıyer'deki evinde büyük bir şok yaşadı. Ekol TV'nin haberine göre, evine dönen 48 yaşındaki Çek teknik adam, masanın üzerinde bıraktığı bin 800 doların yerinde yalnızca birer dolarlık banknotlar buldu. Durumu fark eden Licka, hemen polise haber verdi.

8 BİN EUROLUK TAKI KAYBOLDU

Yapılan incelemede, Licka'ya ait yaklaşık 8 bin euro değerindeki beyaz altın bileklik, beyaz altın yüzük, pırlanta yüzük ve küpenin de kaybolduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Licka'nın evinde herhangi bir dağınıklık veya kapıda zorlama izi bulunmadı.

Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler

"ŞÜPHEM TEMİZLİKÇİDEN"

İfadesi alınan Licka, doğrudan kimseyi suçlamadığını ancak şüphelerinin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Polis ekipleri, hırsızlığın aydınlatılması için parmak izi incelemesi yaptı ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Marcel Licka'nın, olayın aydınlanmasının ardından hukuki yollara başvuracağı öğrenildi. Soruşturma devam ederken, olay futbol camiasında da büyük şaşkınlık yarattı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
