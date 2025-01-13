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Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı

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FIFA, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

2 DÖNEM TRANSFER CEZASI

Hatayspor, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağıRenat Dadashov

Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:

  • Adana Demirspor 2 dönem
  • Antalyaspor 2 dönem
  • Eyüpspor 3 dönem
  • Hatayspor 2 dönem
  • Kayserispor 3 dönem
  • Samsunspor 2 dönem
Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Sırf isim yapıp marka olmak, kendi firmalarına kolay ihaleler almak adına iş bilmeyen insanları yönetici yaparsan olacağı bu zaten.

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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

fotbol artık büyük paralarla idare edilir ilerdeki yıllarda FB GS bunlara acık kadro farkı olur öyle bir seviyeye gelirlerki namağlup sezonu bitirler şampiyonluğuda arasındaki maçlar belirler

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