Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti

Süper Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Yiğidolar'da teknik direktörlük koltuğuna kulübün eski hocası Rıza Çalımbay'ın geçmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

RIZA ÇALIMBAY GELİYOR

Öte yandan Sivasspor Kulübü, kısa bir süre içerisinde Rıza Çalımbay'ın takımına başıan geçtiğini resmen açıklayacak.