Süper Lig ekibi rakibine acımadı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gollü maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile Çankaya FK, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın mutlak hâkimi olan Eyüpspor, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak üst tura yükseldi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı. Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi. Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.