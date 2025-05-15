Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ne kötü bir haber geldi. Iğdır Milletvekili ve Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz Gençlerbirliği'nden alacakları için kulübün tüm hesaplarına temlik koydurdu.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne sarsıcı bir haber geldi.

HESAPLARINA TEMLİK KONULDU

Yurt Spor'da yer alan habere göre; Iğdır Milletvekili ve Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz Gençlerbirliği'nden alacakları için kulübün tüm hesaplarına temlik koydurdu. Cantürk Alagöz, Niyazi Akdaş'ın başkanlık yaptığı dönemde gerçekleştirilen şirketleşme kongresi öncesinde hisse satın almak amacıyla Gençlerbirliği'ne 65 milyon lira aktarmıştı. Ancak şirketleşme süreci hayata geçirilememiş ve Niyazi Akdaş görevinden ayrılmıştı.

30 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILMADI

Cantürk Alagöz ise sezon ortasında alacaklarına karşılık olarak başkent ekibinin şampiyonluk kupalarına haciz getirmişti. Sonraki görüşmelerde, faizlerle birlikte toplam 100 milyon liraya ulaşan borç konusunda Cantürk Alagöz ile 30 milyon lira üzerinden anlaşmaya varılmıştı ancak belirlenen tutar kendisine ödenmemişti. Gençlerbirliği'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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