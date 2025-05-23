Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
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Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve toplam skorda 5-1'lik bir üstünlük sağlayarak play-off finalinde Karagümrük'ün rakibi oldu.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.

5-1'LİK SKORLA ELEDİLER

17 Eylül'de oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı. Karşılaşmada Bandırmaspor'un golünü 90+2'de Marco Paixao kaydetti. Bu skor ile birlikte ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, toplam skorda 5-1'lik üstünlük sağlayarak adını play-off finaline yazdırdı.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Play-off finalinin adı Karagümrük-Bandırmaspor oldu. Final maçı 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Final tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bir İstanbul takımı daha gelmesin inşallah Bandırma kazanır

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