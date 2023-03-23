Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa'dan Sergen Yalçın sürprizi

Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yolları ayırmasının ardından sürpriz bir ismi gündemine aldı. İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana çalışmayan Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeyi düşünüyor. Deneyimli hocanın adı Trabzonspor'la da anılıyordu.

Süper Lig'de 13. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark olan Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrılmıştı. Yeni hoca arayışını sürdüren İstanbul ekibi gündemine 3 ismi aldı.

KASIMPAŞA'DA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Kasımpaşa, Selçuk İnan sonrası hoca arayışında seçeneklerini 3 kişiye kadar indirdi. İstanbul ekibi Ömer Erdoğan, İlhan Palut ve Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.

ADI TRABZONSPOR İLE ANILIYORDU

Kasımpaşa, 3 hocayla masaya oturup görüşmeleri yaptıktan sonra son kararını verecek. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir takımı çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı Trabzonspor ile de anılıyordu.