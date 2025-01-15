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Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor

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Antalyaspor ile Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi, takımını düşme hattından uzaklaştırmak ve bu doğrultuda tanıdığı oyuncuları transfer etmek. Belözoğlu'nun bu kapsamda eski takımı Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek ile görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, yeni görevine çok hızlı bir başlangıç yaptı. Belözoğlu'nun takımı düşme hattından uzaklaşmak için tanıdığı oyuncuları transfer etmek istediği ve hamleler yaptığı öğrenildi.

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Belözoğlu ilk etapta Fenerbahçe'den tanıdığı oyuncular için devreye girerken o isimlerle birer görüşme yaptı ve kendileriyle çalışmak istediğini söyledi.

Belözoğlu'nun Antalyaspor yönetimine ismini verdiği isimler şöyle;

Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarısadece kadir:

Emre maalesef iyi bir TD değil. oyun okuma algısı, plan, taktik anlayışı sıfır. Bunu önceki takımlarında da gördük. Antalyaspor boşuna aldı, daha da küme düşme hattına gider.

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Emre ne olur Sametide al

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Haber Yorumları????? ???????:

mert hakan yandaş antalyaya yakışmaz böyle değerli köklü kulüpte ne işi var sütü bozuk

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

hull city fenerden alır, bunlar fenerden alır. sonrada yapı diye ağlarlar.

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Haber YorumlarıErener:

Emekli ve asgari ücretli ekonomik yaşam savaşı verirken bu futbolculara neden vergi yok bir kişi açıklasın.

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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

20 21 fb kadrosunu istemis

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Haber Yorumlarıözgür:

antalyaspor fenerbahçeye td yetiştirmek istiyor ama yanlış yolda

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

ANTALYA SPORA 2 LİG PTT HAYIRLI OLSUN BU ADAM ANKARA GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ ŞİMDİ SIRA ANTALYA DA

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Emre şu smanzki mıdır nedir onu da al git bı zahmet

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

daha beter olurlar tam adamlarina teslim ediyorlar

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