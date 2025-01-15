Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, yeni görevine çok hızlı bir başlangıç yaptı. Belözoğlu'nun takımı düşme hattından uzaklaşmak için tanıdığı oyuncuları transfer etmek istediği ve hamleler yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN 2 YILDIZI GÖZÜNE KESTİRDİ

Belözoğlu ilk etapta Fenerbahçe'den tanıdığı oyuncular için devreye girerken o isimlerle birer görüşme yaptı ve kendileriyle çalışmak istediğini söyledi.

Belözoğlu'nun Antalyaspor yönetimine ismini verdiği isimler şöyle;