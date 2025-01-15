Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
Antalyaspor ile Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi, takımını düşme hattından uzaklaştırmak ve bu doğrultuda tanıdığı oyuncuları transfer etmek. Belözoğlu'nun bu kapsamda eski takımı Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek ile görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.
Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, yeni görevine çok hızlı bir başlangıç yaptı. Belözoğlu'nun takımı düşme hattından uzaklaşmak için tanıdığı oyuncuları transfer etmek istediği ve hamleler yaptığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN 2 YILDIZI GÖZÜNE KESTİRDİ
Belözoğlu ilk etapta Fenerbahçe'den tanıdığı oyuncular için devreye girerken o isimlerle birer görüşme yaptı ve kendileriyle çalışmak istediğini söyledi.
Belözoğlu'nun Antalyaspor yönetimine ismini verdiği isimler şöyle;
- Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe
- İsmail Yüksek - Fenerbahçe
- Enner Valencia - Internacional
- Marcel Tisserand - Al-Khaleej