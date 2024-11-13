Süper Lig'de 2 kupa kazanan takım maçlara çıkamaz hale geldi

Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi olan, yaşadığı mali krizin ardından Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Akhisarspor, BAL 7. haftasında evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup oldu.

MAÇA ÇIKMADILAR

Yeşil-siyahlılar, BAL 8. Grup'ta Eti Maden Eti Spor ve Burhaniye Belediyespor'a 9-0, Manisa 1965 Spor Kulübü ve İznikspor'a 7-0, Yeni Çanspor'a 7-3 ve Domaniçspor'a 3-0 mağlup olarak, 6 maçta 6 mağlubiyet alırken, attığı 3 gole karşılık kalesinde 42 gol görmüştü. 7. haftada evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor müsabakasına çıkmayan Akhisarspor'un, bundan sonraki maçlara da çıkmayacağı öğrenildi.

2 KUPA KAZANMIŞLARDI

Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kupası finali oynamış, 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. 2018'de Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor, normal süresi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası 5-4 kazanarak yılı çifte kupayla kapamıştı.