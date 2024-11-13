Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'de 2 kupa kazanan takım maçlara çıkamaz hale geldi

Süper Lig'de 2 kupa kazanan takım maçlara çıkamaz hale geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen ve mali kriz yaşayan Akhisarspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup oldu. Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kupası finali oynamış ve 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi olan, yaşadığı mali krizin ardından Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Akhisarspor, BAL 7. haftasında evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup oldu.

MAÇA ÇIKMADILAR

Yeşil-siyahlılar, BAL 8. Grup'ta Eti Maden Eti Spor ve Burhaniye Belediyespor'a 9-0, Manisa 1965 Spor Kulübü ve İznikspor'a 7-0, Yeni Çanspor'a 7-3 ve Domaniçspor'a 3-0 mağlup olarak, 6 maçta 6 mağlubiyet alırken, attığı 3 gole karşılık kalesinde 42 gol görmüştü. 7. haftada evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor müsabakasına çıkmayan Akhisarspor'un, bundan sonraki maçlara da çıkmayacağı öğrenildi.

2 KUPA KAZANMIŞLARDI

Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kupası finali oynamış, 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. 2018'de Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor, normal süresi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası 5-4 kazanarak yılı çifte kupayla kapamıştı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödendiği iddia edilen para

 Donald Trump, Elon Musk'ın görevini duyurdu

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir

Bakan Güler'den 3. Dünya Savaşı sözleri
Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

8 milyon euro çalan Yasemin yolun sonunda! Duruşmaya "lüks" geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 13 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! İzmir hava durumu 13 Kasım | Bugün İzmir'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? İzmir'de 15 günlük hava durumu! MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 2024! PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.