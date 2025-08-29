Süper Lig devleriyle anılıyordu! Ahmetcan Kaplan yeni takımına imza attı

Süper Lig devleriyle anılıyordu! Ahmetcan Kaplan yeni takımına imza attı
İsmi Süper Lig devleriyle anılan Ajaxlı futbolcu Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen'le kiralık sözleşme imzaladı.

İsmi Süper Lig devleriyle anılan Ajaxlı 22 yaşındaki futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu.

KİRALIK OLARAK NEC NIJMEGEN'DE

Ahmetcan Kaplan, Ajax'tan bir diğer Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralık olarak transfer oldu. Genç futbolcu, takımı adına resmi sözleşmeye imza attı. İmza sonrası konuşan Ahmetcan, NEC Nijmegen'e transfer olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

GALATASARAY DEVREDEYDİ

22 yaşındaki oyuncusunun ismi Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile uzun süre anılmıştı. Milli oyuncunun adı gündeme gelse de somut bir girişim gerçekleşmemişti. Ahmetcan, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor formasını terletmişti.

