Süper Lig devlerinin yıldızları statüye takıldı! Gelecek maçta forma giyemeyecekler

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçına çıkacak. Statü gereği maçların oynanmasının planlandığı 25-26-27 Ağustos tarihlerinden sonra yapılan transferler karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Buna göre Galatasaray'da 2, Beşiktaş'ta ise 3 futbolcu mücadelelerde süre alamayacak. Fenerbahçe'de ise statüye takılan futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları 26-27-28 Eylül tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa nedeniyle ertelenen karşılaşmalarda statü gereği mücadelelerin oynanması gereken 25-26-27 Ağustos tarihinden sonraki transferlerini oynatamayacak.

SANCHEZ VE NDOMBELE YOK

Buna göre Galatasaray'ın yarın oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele görev alamayacak.

Tanguy Ndombele

BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU STATÜYE TAKILDI

Beşiktaş'ta ise Adana Demirspor mücadelesinde Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de statüye takılan futbolcu bulunmuyor.

Eric Bailly

ADANA DEMİRSPOR'DA 10 EKSİK

Adana Demirspor'da ise Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş statüye takıldığı için maçta forma giyemeyecekler. Öte yandan Mavi Şimşekler'de Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş maçında forma giyecek.