Süper Lig devlerinin yıldızları statüye takıldı! Gelecek maçta forma giyemeyecekler
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçına çıkacak. Statü gereği maçların oynanmasının planlandığı 25-26-27 Ağustos tarihlerinden sonra yapılan transferler karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Buna göre Galatasaray'da 2, Beşiktaş'ta ise 3 futbolcu mücadelelerde süre alamayacak. Fenerbahçe'de ise statüye takılan futbolcu bulunmuyor.
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları 26-27-28 Eylül tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa nedeniyle ertelenen karşılaşmalarda statü gereği mücadelelerin oynanması gereken 25-26-27 Ağustos tarihinden sonraki transferlerini oynatamayacak.
Buna göre Galatasaray'ın yarın oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele görev alamayacak.
Beşiktaş'ta ise Adana Demirspor mücadelesinde Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de statüye takılan futbolcu bulunmuyor.
Adana Demirspor'da ise Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş statüye takıldığı için maçta forma giyemeyecekler. Öte yandan Mavi Şimşekler'de Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş maçında forma giyecek.