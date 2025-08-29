Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.

TESİSLERE GİRİŞ YAPTI

Beşiktaş dün akşam saatlerinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar Norveçli teknik direktörün ayrılığı sonrası gözünü kulübün efsanesi Sergen Yalçın'la çevirdi. Yalçın'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.

AVRUPA'DAN ELENDİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'ye 1-0 mağlup oldu. Kartal Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından kulüp başkanı Serdal Adalı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i yönetim kurulu toplantısına çağırdı. Toplantının ardından Beşiktaş'ın Solskjaer ile yollarını ayırdığına dair resmi açıklama geldi. Ayrılık sonrası Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'la vakit kaybetmeden görüşmelere başladı.