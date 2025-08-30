Süper Lig devinin eski futbolcusunun karısı suç örgütü üyesi çıktı

Güncelleme:
Trabzonspor'da 2016-18 yılları arasında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo'nun karısı Ojeda Avila'nın suç örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Avila'nın silahlı soygunlara karıştığı ve 'Los Mazos' adlı suç örgütüne üye olduğu belirtildi. Meksika uyruklu olan Avila, Kolombiya'da yakalandı ve Kosta Rika'ya iade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayından beri Kolombiya ekibi Deportivo Cali'de forma giyen Castillo'nun eşi Ojeda Avila'nın suç örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Kosta Rika'nın basınından CR Hoy'un haberinde göre 28 yaşındaki Ojeda Avila, Escazu şehrindeki kuyumcularda meydana gelen silahlı soygunlara karıştığı gerekçesiyle kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Meksika uyruklu Avila'nın saklandığı Kolombiya'da yakalandığı ve 28 Ağustos Perşembe Kosta Rika'ya iade edildiği bildirildi. Haberde genç kadının "Los Mazos" adlı suç örgütüne üye olduğu vurgulandı. Gçtiğimiz günlerde yapılan uluslararası operasyonda Meksika, Uruguay ve Kosta Rika'da pek çok Los Mazos üyesinin yakalandığı da duyuruldu.

CASTILLO'NUN TRANZONSPOR KARNESİ

Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, 2016-18 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. 33 yaşındaki Castillo, Trabzonspor'da 48 maça çıkmış ve 3 gol atarken 5 asist yapmıştı.

