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Süper Lig devine büyük sakatlık şoku: Takımın yıldızları haftalarca yok

Süper Lig devine büyük sakatlık şoku: Takımın yıldızları haftalarca yok
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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Alanyaspor'a üst üste yenilen Göztepe, sakatlık sorunuyla karşı karşıya. Alanyaspor maçında sakatlanan stoper Koray Günter, Juan ve Romulo'nun durumları netleşti. Koray'ın sahalardan 2-3 hafta, Juan ve Romulo'nun ise 4 hafta uzak kalacağı belirtildi. Özellikle Juan ve Romulo'dan 1 aya yakın faydalanamayacak olan Göztepe'nin forvet hattına takviye yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, bir kez daha sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

3 İSİM BİRDEN SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasında sakatlanan stoper Koray Günter, Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun durumları netlik kazandı. Maçın 24'üncü dakikasında yerini Ogün Bayrak'a bırakan Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi.

TAKVİYE YAPILACAK

Arka adalesinden sakatlanan Romulo, 46'ncı dakikada yerini Emersonn'a bıraktı. Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Juan 90 dakikayı çıkarsa da stattan sakat ayrıldı. Özellikle Juan ve Romulo'dan 1 aya yakın faydalanamayacak Göztepe'nin elinde yeni iyileşen Kubilay Kanatsızkuş ve Emersonn bulunuyor. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek İzmir ekibinin forvete kesin olarak takviye yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
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