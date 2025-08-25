Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldız daha uçağa biniyor

23 yaşındaki forvet El Bilal Toure'yi İstanbul'a getiren Süper Lig devi Beşiktaş, savunmaya da önemli bir takviye yapmaya çok yakın.

BİR YILDIZ DAHA GELİYOR

Siyah-beyazlıların Tiago Djalo için yaptığı teklif Juventus tarafından kabul edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Juventus, Beşiktaş'ın Tiago Djalo için yaptığı teklifi kabul etti. Sabuncuoğlu, "Juventus, Beşiktaş'ın Tiago Djaló için yaptığı teklifi kabul etti. Beşiktaş oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı" dedi.

PERFORMANSI

Kariyeri boyunca toplamda 156 maça çıkan Portekizli stoper, söz konusu karşılaşmalarda 6 kere fileleri havalandırırken 2 gole de katkı sağladı.