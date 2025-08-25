Süper Lig devinden Tielemans bombası

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi konusunda büyük bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Youri Tielemans için girişimler hız kazandı.

OYUNCU İKNA OLDU

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği 28 yaşındaki Belçikalı yıldızla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli orta sahayı ikna etmeyi başardı ve gözünü Aston Villa ile yapılacak pazarlıklara çevirdi.

35 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre; Aston Villa, Tielemans için masaya 35 milyon euroluk talep ile oturdu. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek için yoğun temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin bu hafta içerisinde sonuçlanabileceği ifade edildi.

Tielemans, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıktı. Bu süreçte 5 gol atan ve 10 asist yapan başarılı orta saha, takımının Avrupa kupaları hedefinde önemli bir rol oynadı. Bu sezon da Premier Lig'de Aston Villa'nın oynadığı iki maçta 90'ar dakika sahada kalarak istikrarını sürdürdü.