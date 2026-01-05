Haberler

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samet Akaydın için Trabzonspor ve Samsunspor devreye girdi. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin oyuncuyu istediği belirtilirken, Çaykur Rizespor'un da sözleşme uzatma konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı aktarıldı. Akaydın, ilk yarıda 16 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.

  • Samet Akaydın, Trabzonspor ve Samsunspor'un transfer listesinde yer alıyor.
  • Çaykur Rizespor, Samet Akaydın ile sözleşme yenileme konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.
  • Samet Akaydın, sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyip 3 gol ve 2 asist yaptı.

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydın, ara transfer döneminde dikkat çeken isimler arasına girdi. Trabzonspor'un ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek istediği süreçte, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli stoperi takımda görmek istediği kaydedildi.

SAMSUNSPOR DA DEVREDE

Samet Akaydın için sadece Trabzonspor değil, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Samsunspor'un da devrede olduğu belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin, milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

RİZESPOR'DA KALMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Çaykur Rizespor cephesi ise tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak istiyor. Kulübün Samet Akaydın ile sözleşme yenileme konusunda görüşmeler yürüttüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Samet Akaydın, sezonun ilk yarısında 15'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu süreçte takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Trabzon alsın ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi: Düşünme, Galatasaray'a git
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı