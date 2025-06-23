Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktör Bruno Lage ile tartışan Orkun Kökçü için Fenerbahçe devreye girdi. Milli yıldız için Portekiz ekibinin bonservis beklentisi de ortaya çıktı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Portekiz ekibindeki geleceği tartışma konusu olurken olay bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İSTİYOR

A Bola'dan Nuno Paralvas'ın haberine göre Fenerbahçe Orkun Kokçü'yü transfer etmekle ilgileniyor. Söz konusu haberde Jose Mourinho'nun ekibi, yaz aylarında transfer etmek istediği adayların arasına Orkun Kökçü'yü yazdı.

40 MİLYON EURO

Benfica'nın 2023 yazında Orkun Kökçü'yü Feyenoord'dan 25 milyon euro + 5 milyon euro gol bonusu karşılığında transfer etmesi maliyeti artıran bir unsur. Portekiz ekibinin rekor bedelle aldığı Türk yıldız için Fenerbahçe'den beklentisi 40 milyon euro. Söz konusu haberde, Benfica'nın daha önce Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklayan Orkun'u daha düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Ayrıca Orkun'un bu yaz teklifleri dinlemeye hazır olduğu da belirtildi.