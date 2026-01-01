Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'den savunmaya yıldız hamlesi iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Bundesliga'dan üç stoperi listesine aldığı, Kim Min-jae'nin de bu isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN KİM MİN-JAE SÜRPRİZİ

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar sürerken transferde hareketlilik hız kazandı. İddiaya göre Fenerbahçe, stoper hattını güçlendirmek için Bundesliga'dan üç ismi transfer listesine ekledi. Bu isimler arasında eski Fenerbahçeli Kim Min-jae de yer aldı.

3 ADAY: KİM MİN-JAE, SÜLE VE DİOGO LEITE

Haberlere göre sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae, Borussia Dortmund'dan Niklas Süle ve Union Berlin'den Diogo Leite için çalışma yürütüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu üç isim için olumlu rapor verdiği belirtildi.

"ÜÇ İSİMDEN BİRİ TRANSFER EDİLECEK" İDDİASI

Transfer planlamasında savunma hattına öncelik veren Fenerbahçe'nin, listede yer alan üç oyuncudan birini kadrosuna katmasının beklendiği ifade edildi. Görüşmelerin ve transferin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.