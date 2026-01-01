Haberler

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için Bundesliga'dan üç ismi transfer listesine eklediği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde eski Fenerbahçeli Kim Min-jae, Niklas Süle ve Diogo Leite'nin olduğu belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu üç isme olumlu rapor verdiği ve bu isimlerden birinin kadroya katılmasının beklendiği ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'den savunmaya yıldız hamlesi iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Bundesliga'dan üç stoperi listesine aldığı, Kim Min-jae'nin de bu isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar sürerken transferde hareketlilik hız kazandı. İddiaya göre Fenerbahçe, stoper hattını güçlendirmek için Bundesliga'dan üç ismi transfer listesine ekledi. Bu isimler arasında eski Fenerbahçeli Kim Min-jae de yer aldı.

Haberlere göre sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae, Borussia Dortmund'dan Niklas Süle ve Union Berlin'den Diogo Leite için çalışma yürütüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu üç isim için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Transfer planlamasında savunma hattına öncelik veren Fenerbahçe'nin, listede yer alan üç oyuncudan birini kadrosuna katmasının beklendiği ifade edildi. Görüşmelerin ve transferin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

