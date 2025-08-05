Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig Fenerbahçe, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçecek.

SON BİR HAMLE YAPILACAK

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak. Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY RADARA ALMIŞTI

Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu, geçmişteki açıklamaları ve kulübe olan sevgisi nedeniyle Cimbom'un radarına girmişti. Ancak Galatasaray, bütçesini Victor Osimhen transferine yönlendirme kararı alınca bu transfer rafa kalkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin devreye girmesinin önünü açtı.

DOUGLAS LUIZ

Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.