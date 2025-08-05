Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
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Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamle yapmayı planlıyor. Eğer bu hamle olumlu sonuçlanmazsa, sarı-lacivertlilerin rotası Douglas Luiz'e çevrilecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig Fenerbahçe, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçecek.

SON BİR HAMLE YAPILACAK

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak. Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY RADARA ALMIŞTI

Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu, geçmişteki açıklamaları ve kulübe olan sevgisi nedeniyle Cimbom'un radarına girmişti. Ancak Galatasaray, bütçesini Victor Osimhen transferine yönlendirme kararı alınca bu transfer rafa kalkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin devreye girmesinin önünü açtı.

DOUGLAS LUIZ

Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıoğuz:

ALİ KOÇ bu takımın başında olduğu sürece fb başarılı olamaz Nokta.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Adam Vizyonu GALATASARAY ı yenmekten başka amacı olmayan takıma neden gelsin?

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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Yok abi bu Fener adam olmaz.Hakan ne tikime yariyacak arkadas

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Haber YorumlarıXkişi:

Güzel haber. Hakan proje camialarda değil TR nin en büyük kulübünde oynamalı milli takım kaptanı olarak. İnş olur. Türkün kalbi FB ile atar.

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