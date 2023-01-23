Süper Lig devinden çifte bomba! Fenerbahçeli Zajc ve Konyaspor'un yıldızı geliyor

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçeli Miha Zajc ve Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'e çevirdi. İki yıldız da Siyah-Beyazlılar'a sıcak bakıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste kazandığı 4 maçla zirve yarışına yeniden ortak oldu. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kara Kartal'da Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic listenin tepesinde.

ZAJC SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Geçen sezon Fenerbahçe'nin değişilmez ismi olan Miha Zajc, Jorge Jesus döneminde arka planda kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sloven orta saha, kalma konusunda çok istekli değil. Beşiktaş, Zajc'ı orta sahanın organizatörü yapmak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Zajc'ı bırakması halinde sembolik bir bonservis ödemeyi göze aldı. Ancak transfer devre arası gerçekleşmezse güçlü bir kontratla sezon sonunda Zajc'ın Beşiktaş forması giyme ihtimali çok yüksek.

HADIZAHMETOVIC GELMEK İSTİYOR

Konyaspor'un Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic, şampiyonluk yarışında olan bir takımda forma giymek istiyor. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki orta saha için 2 milyon euroluk bonservis bedeli ayırdı. Konyaspor'un beklentisi ise 5 milyon euro. Bonservis probleminin çözülmesi halinde Hadziahmetovic transferi gerçekleşecek.