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Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi

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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın PFDK sevkleri açıklandı. Galatasaray, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarının ardından PFDK sevkleri de açıklandı.

GALATASARAY TAKIM HALİNDE SEVK EDİLDİ

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA PFDK'DA

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise "Çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ONVO ANTALYASPOR Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Yıllardır Galatasaray Bayern Münih gibi olmasın diye (haktemediği halde) Fener'i yarış da tutan bir YAPI var

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Haber YorumlarıMehmet Çarşıbaşı:

Cimbom la kimse başa çıkamaz...

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Haber YorumlarıMehmet Çarşıbaşı:

verebileceğiniz en büyük cezaları verin vermezseniz namertsiniz cimbomla kimse başa çıkamaz her yerde her zaman en büyük cimbomdur Allah doğru olanın yanındadır

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Haber YorumlarıValorant null:

Gs Avrupa Liginde en az sarı kart gören, Avrupanın en centilmen takımlarından birisi. Ama Ali babanın liginde her maç 5 sarı kart gösteriyorlar ama ne yapsalar olmuyor olmuyor olmuyor. İlahi adalet engelini aşamıyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Çarşıbaşı:

elinizden geleni ardınıza koymayın

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Tahrik et sonra da ceza kes. Cezayla değil adam gibi maç yöneterek, adil ve güvenilir duruşunuzla gösterin kendinizi.

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